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İtiraz süresi uzadı

İtiraz süresi uzadı

Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen ve dün sona ermesi gereken sonbahar patates alanları için itiraz süresi, cuma gününe kadar uzatıldı.

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Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen ve dün sona ermesi gereken sonbahar patates alanları için itiraz süresi, cuma gününe kadar uzatıldı.

Genel Tarım Sigortası’nın açıklamasına göre, askı listelerindeki  bulgulara itirazı olan üreticiler, Cuma günü mesai bitimine kadar Fon’a itirazda bulunabilecekler.

Açıklamada, itiraz yapılmaması halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği kaydedildi.

Askıya alınan köyler:

Mağusa  kazasında İncirli, Beyarmudu, Akdoğan, Düzce, Türkmenköy, Güvercinlik, Yıldırım,  Akova ve Çayönü; İskele kazasında Derince, Yeşilköy, Boğaziçi ve Boltaşlı; Güzelyurt kazasında da Bostancı, Aydınköy,  Güneşköy, Kutrafa, Zümrütköy, Gaziveren, Yeşilyurt, Taşpınar, Akçay, Doğancı ve Taşköy.

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