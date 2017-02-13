İtiraz ve gübre beyanı

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2015-2016 tahıl üretim yılında hiç itiraz yapmayan ve gübre beyanında bulunmayan üreticilerin perşembe günü itiraz ve beyan yapabileceklerini bildirdi.

Fon Müdürü İpek Kızılduman, itiraz ve beyanın bir iş günü için geçerli odluğunu belirterek, üreticileri uyardı.