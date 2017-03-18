"İyilik Gönüllüleri" Geri Dönüşüm Fuarı'na destek verdi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerden oluşturulan "İyilik Gönüllüleri", bugün gerçekleştirilen Geri Dönüşüm Fuarı'na destek verdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da Lokmacı-Arasta bölgesinde, Yeşil Barış Hareketi Umut Tenekeleri Projesi kapsamında çevre temalı düzenlenen ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği festivalde, İyilik Gönüllüleri, "Doğaya iyilik, geri dönüşüme destek" diyerek, örnek olması amacıyla, yapılan iyilikleri anlattı.

İyilik Gönüllüleri, insanların çevreye karşı duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlediği çevre faaliyetleri hakkında vatandaşlara bilgi vererek, lokum ikram etti.