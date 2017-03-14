İzbul: "Hastanelerde hizmet verecek sağlıkçı bulunması gittikçe zorlaşabilir"

Arzu Köprülü

Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Salih İzbul “Sağlıkta Son Gelişmeler” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasına Tıp Bayramı’nı kutlayarak başlayan CTP Milletvekili Salih İzbul, göç yasası olarak tabir edilen yasanın ardından maaşlar konusunda yaşanan karmaşayı dile getirerek, bu sürecin sonucunda hastanelerde hizmet verecek sağlıkçı bulunmasının gittikçe zorlaşacağına işaret etti.

Kamu görevlileriyle, sağlık çalışanları yasalarının çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden İzbul, doktorlarım hekimlik haricinde başka bir görev üstlenmediği sürece yapılana ikinci iş demenin doğru olmadığını kaydetti.

Kamu ve özel hekim ayrımı yapılması için zamana ihtiyaç olduğunu ve bunu sağlayacak düzenlemeler yapılabileceğini söyleyen İzbul, bakanlığı döneminde bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı.

İzbul, hastanedeki hekimlerin çoğunun istifaya hazırlandığını dile getirerek, sağlık sisteminde yeni düzenlemeler yapılmadan bu konunun çözümlenmesinin mümkün olamayacağını belirtti.

Sağlıkta konuşulması gereken çok konu olduğunu ancak hepsine değinmesinin mümkün olamayacağını söyleyen İzbul, YDÜ hastanesine yapılması gereken ödemelerle ilgili bilgi verdi.

İzbul, YDÜ hastanesine ödenen paranın 2012’de başlayan bir süreç olduğunu hatırlatarak, ilk başta borçların denetimlerin ardından düzenli ödendiğini, sonrasında ise sevklerin sadece uçamayan hastalara uygulandığını anlatarak, bu tür hastaların faturasının da 20 milyon olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Özel hastaneler tüzüğü dikkate alındığında KKTC’deki özel hastanelerin 1-2 tanesi hariç hepsinin kapatılmasının gerektiğini ifade eden İzbul, mevcut özel hastanelerin bu tüzükler hazırlanırken dikkate alınmadığını, nasıl bu şartlara uyabilirler konusunda çalışma yapılması gerektiğini kaydetti ve tüzüğün yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı.

İzbul, özel hastanelere getirilen şartların çok ağır olduğunu da kaydetti.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, sağlık ve sağlık sistemiyle ilgili sorunların eskiye dayandığını belirtti, özel-kamu hekimliği konusundaki mahkeme süreci ve ortaya çıkan kararın kamu sağlık çalışanları yasası konusunda dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Yasanın CTP’nin iktidarda olduğu bir zamanda onaylandığını ve süreç içerisinde bu yasaya konulan ikinci iş kısmının kamu hekimlerinin başına dert olacağını söylediklerini belirten Berova, 2008’te yasanın hazırlanmasıyla birlikte başlayan sürecin bugün bu aşamaya geldiğini belirtti.

Berova, 1976 yılından sonra gelen süreç içerisinde hükümetin yıllarca tabiplerin arzuladığı hekim hakim maaşı eşitlemesi konusunda çok önemli bir adım attığını kaydederek, yıllardır hekimlerin arzuladığı eşitlemenin bu hükümet döneminde olacağını aktardı.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise söz alarak, Hakim-hekim maaşı eşitlenmesiyle ilgili yapılan çalışmanın meclise sevk edilmek üzere olduğunu açıklayarak, özel kamu hekimliğiyle ilgili yıllardır yaşanan süreci anlatarak, “Ortada bir sorun varsa bunun çözülmesi için çalışmamız gerekiyor” dedi.

Atılacak adımlardan sonra kamudan istifalar değil yönelimler beklediklerini ifade eden Denktaş, özel hekimlerin de kamu kaynaklarından yararlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, 10 aylık sürede TC’ye 2015 sonuna kadar olan hasta ve ilaç borcunun ödendiğini, 2016 yılı borçlarının da yıl sonuna kadar ödenmiş olacağını söyledi.