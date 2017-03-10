İzbul: “Köy halkı psikolojik olarak etkilendi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) bir heyet, Yayla köyünü ziyaret ederek bölge halkıyla görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre Güzelyurt’a bağlı Yayla köyünde bir haftada dört kişinin kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybetmesinden dolayı köy halkını dinlemek isteyen CTP heyetinde, Sağlık eski Bakanı ve Girne milletvekili Dr. Salih İzbul, Güzelyurt milletvekili Prof. Dr. Mehmet Çağlar, Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali ve ilçe yöneticileri yer aldı.

Ziyarette Yayla halkının sorunlarını dinleyen CTP’li heyet, sıkıntılara çözüm bulmak için bir yol haritası belirleyeceklerini belirtti.

İZBUL: “KÖY HALKI PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ”

CTP Girne milletvekili ve Sağlık eski Bakanı Dr. Salih İzbul, Yayla köyünü ziyaretinde yaptığı konuşmada gerek gaminilerle, gerekse baz istasyonlarıyla ilgili araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

Yayla köylülerinin bir haftada dört kişinin kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik olarak etkilendiklerini ifade eden İzbul, bu hastalığa baz istasyonlarının yol açıp açmadığının kesin olmadığını ancak köy halkını rahatlatmak için konunun araştırılması gerektiğini kaydetti.

Konunun sağlıkla ilgili olduğunu ve bu konuda parti ayrımı yapmaksızın herkesin ortak çalışması gerektiğini belirten Salih İzbul, bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini ve Yayla köylülerinin de konunun takipçisi olması gerektiğini dile getirdi.

ŞAHALİ: “UZMANLAR İNCELEME YAPMALI”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali de Yayla köyünde yaşanan üzücü olayın mutlaka araştırılması gereken bir durum olduğunu kaydetti.

Sağlık konusunda parti ayrımı yapmaksızın çalışılması gerektiğini vurgulayan Şahali, Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin ortak veri sistemi kurup çalışma yapması gerektiğinin altını çizdi.

Konuyla ilgili uzmanların yapacağı araştırmalar sayesinde Yayla köylülerinin rahatlatılabileceğine değinen Şahali, yapılacak araştırmalara göre belki de gaminilerin yakılmasının yasaklanacağını kaydetti. Şahali, konuyla ilgili CTP olarak gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.