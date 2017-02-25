İzcan: "Görüşmelerden çekilmekte ısrar, Kıbrıs Türk toplumuna kaybettirir"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs müzakere sürecinde baş gösteren krizden çıkış yolunun mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.



BKP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, süreç hakkında açıklamalarda bulunan İzcan, sorunun kangrene dönüşmüş bir sorun olduğunu ifade etti.

Zaman içinde güçlenen çözüm karşıtı statükocu güçlerin, süreci akamete uğratmak için her türlü provokasyonu yaptığını ve tüm imkanları seferber ettiğini savunan İzcan, “Enosis kararını onurlandırmak yanlış olduğu kadar, bu kararın yersiz, zamansız ve yanlış olduğunun açıklanmasına rağmen görüşme masasını terk etmek de yanlıştır” dedi.

İzcan, Kıbrıs Rum tarafına meclisten geçirilen 1950 yılındaki Enosis kararının onurlandırılması kararını düzeltme; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da görüşmelere geri dönme çağrısı yaptı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Kıbrıs ile ilgili açıklamalarını da “yanlış ve manidar” olarak nitelendiren İzcan, “Dünyaya gerekli mesaj verilmiş ve amaç hasıl olmuştur. Görüşmelerden çekilmekte ısrar, Kıbrıs Türk toplumuna kaybettirir” dedi.