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  3. İzcan: “Hükümet istifa etmelidir”
İzcan: “Hükümet istifa etmelidir”

İzcan: “Hükümet istifa etmelidir”

İzcan, hükümetin ekonomik sorunlara çare bulamadığını, yaptığı zamlarla halkı fakirleştirdiğini ve Kıbrıslı Türkleri iflasın eşğine getirdiğini ileri sürerek, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümetin ekonomik sorunlara çare bulamadığını, yaptığı zamlarla halkı fakirleştirdiğini ve Kıbrıslı Türkleri iflasın eşğine getirdiğini ileri sürerek, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, azınlık olarak niteldiği UBP- DP hükümetinin hem iç meselelerde, hem de Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğini, sosyal, ekonomik ve siyasi iradesini hiçe sayan icraatlara imza attığını iddia etti.

İzcan, “Ben yaparım olur mantığıyla yalnızca kendi temsil ettiği sınıfların  çıkarları üzerinden siyaset yapan hükümet ortaklarına çağrımız, Kıbrıs Türk toplumunun üzerinden ellerini çekmeleri ve Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını koruyacak bir yapının oluşmasının önünü açmalarıdır” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun parlamentoda bulunan siyasi partilere artık güven ve inancının kalmadığını ileri süren İzcan, “Hükümet, kendinden önceki hükümetler gibi Ankara’nın dayattığı siyasi ve ekonomik politikaları uygulayarak Kıbrıslı Türkleri yok oluşa mahkum etti” iddiasında bulundu.

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