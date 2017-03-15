İzcan, hükümetin ileriye dönük proje ve planı olmadığını savundu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkenin ekonomik ve siyasi krizde olduğunu ileri sürerek, UBP-DP hükümetinin, ülkeyi krizden çıkaracak, ileriye dönük her hangi bir proje ve planının olmadığını savundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakan, hükümet ortağını erken seçimle tehdit edip muhalefet partilerine çağrıda bulunuyor. “Siz önergeyi getirin destekleyelim” diyor. Türk Lirası devalüe olup değer kaybetmeye devam ederken Maliye Bakanı “Bekleyelim ve ne olacağını görelim” diyor. Bekliyoruz ama hiçbir şey görmüyoruz. Bu hükümet kurulduğu günden itibaren gözle görülür hiçbir şey yapmamış, hiçbir tedbir almamıştır” iddialarında bulundu.

İzcan, hükümetin gayri ciddi ve krizlere çare üretmekten aciz olduğunu öne sürdü.

İzcan, bütçenin şimdiden açık vermeye başladığını, yatırım yapılamaz hale gelindiğini ileri sürdü.

Çıkış yolunun ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasi sorunlara doğru politikalarla çözüm üretebilecek bir yapının oluşmasını sağlayacak plan ve projelerin hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden İzcan, parlamentoda bulunanların sorunlara çare olacak reformları yapamayacağını iddia etti.

İzcan, çıkış yolunun öncelikle siyasi yapının değişmesi olduğunu, yeni bir yapıyı oluşturmanın da halkın elinde olduğunu kaydetti.