İzcan: “Liderler inisiyatif alıp masaya dönmelidir”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, her iki lidere görüşme sürecinin en kısa zamanda yeniden başlatılması için inisiyatif almaları ve biran önce masaya dönmeleri çağrısında bulundu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, yalnızca görüşme sürecinin yeniden başlatılması değil, aynı zamanda çözümün bir an önce gerçekleştirilmesini talep ettiklerini de vurguladı.

İzcan, “Yarım asırdır konuşulan bir sorununun artık konuşulacak bir tarafı kalmamıştır. Çözümün parametreleri 78-79 Doruk Antlaşmalarında belirlenmiş ve BM tarafından onaylanmıştır. Çözümsüzlüğün devamının ülkemiz ve insanımız için yok oluşun başlangıcı olduğunu her iki taraf da anlamalı, dünyada ve bölgemizde yaşananlar doğru okunmalıdır. Kıbrıs’ta siyasi bir çözüme ulaşılması kaçınılmazdır” dedi.

Kıbrıs konusunda en çetrefilli konuların masada henüz çözümlenememiş, garantiler, toprak, dönüşümlü başkanlık gibi kritik konular olduğunu ifade eden İzcan, açıklamasında “Bu konulara çözüm bulmanın tek yolu masada kalmak ve samimiyetle görüşmelere devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.