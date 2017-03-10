Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Güney Kıbrıs’taki RİK Televizyonunda programa katılarak Kıbrıslı Rumlara seslendi.

"MASAYA DÖNMENİN YOLU MUTLAKA BULUNMALIDIR"

Görüşme sürecinde gelinen noktanın iki taraf için de tatmin edici olmadığını dile getiren İzcan “Masaya dönmenin yolu mutlaka bulunmalıdır” dedi. Kıbrıs Rum Meclisinde alınan 1950 Enosis Plebisitinin okullarda anılması kararının yanlış olduğunu, savunulacak hiçbir yanının bulunmadığını dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bu kararın uygulanmayacağının açıklanmasını istedi. İki taraf arasında oluşan iklimin ilişkilere büyük zarar verdiğini vurgulayan İzcan “Siyasette inat ve ısrar olmaz, akıl yolu galip gelmelidir” dedi.

"YAPILMASI GEREKEN MASAYA DÖNEREK SONUÇ ALICI GİRİŞİMLER ÜSTLENMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gerekli tepkiyi ortaya koyduğunu, ikaz ve uyarıları ile uluslararası alanda yapılması gereken girişimlerin yapıldığını belirten İzzet İzcan, “Bu noktada yapılması gereken görüşme masasına dönmek ve kararlılıkla sonuç alıcı girişimleri üstlenmektir” dedi.

"ZORLUKLARI KIBRIS’TA PAKET HALİNDE GÖRÜŞELİM"

“Görüşme sürecinde ortaya çıkan zorlukları bir paket halinde Kıbrıs’ta görüşüp sonuçlandırmak en uygun hareket olur” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Cenevre’deki zirvenin başarısı Kıbrıs’ta yapılacak iyi bir hazırlığa bağlıdır” dedi.

“İki taraftaki liderliklerin birbirlerine karşı üstlendikleri provoke tutumlar kendilerine zarar vermek yanında, dış güçlere olan bağımlılığı artırmaktadır” diyen İzcan, “Oysa bizim hedefimiz Kıbrıs halkının tümüne hizmet etmek olmalıdır” dedi.