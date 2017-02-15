İzcan: "Sıkıntılı süreçte Enosis kararı duruma tuz biber ekti"

Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında parti temsilcileri basına açıklama yaptı.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, Enosis’in okullarda kutlanacak olmasının da buna tuz biber ektiğini ve soğukkanlı olunması gerektiğini kaydetti.

İzcan, söz konusu karar ve ardından yaşanan gelişmelerin süreci heba etmesinin çözüm karşıtları ve barışı istemeyenleri sevindireceğini söyledi.

“Doğru olan görüşme sürecinin ve Cenevre konferansının devamıdır” diyen İzcan, en kısa zamanda çözüme ulaşılması için mevcut sorunların aşılmasını ve görüşmelerin devamını diledi.