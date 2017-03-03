İzcan: “Toplum liderleri hassasiyetleri gözetmeli”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, liderlere süreci berhava etmemeleri ve bir an önce görüşmelerin başlaması çağrısında bulundu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta her iki toplumun; öncelikli olarak da liderlerin birbirlerinin hassasiyetlerini gözetmeleri gerektiğini ifade etti.

İzcan, Rum Meclisi’nin aldığı kararın yanlış olduğunu, ancak gelinen aşamada görüşmelerin çıkmaza girmesinin ve Türk tarafı olarak masaya dönülmemesinin de yanlış olduğunu kaydederek, “Her iki lidere de çağrımız süreci berhava etmemeleri ve bir an önce görüşmelerin yeniden başlamasıdır” dedi.

Masada henüz çözümlenememiş; garantiler, toprak, dönüşümlü başkanlık gibi kritik konularda anlaşmazlıklar bulunduğunu belirten İzcan, masadan kaçarak sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.