İzcan: "Türkiye'nin başına ne geldiyse bu gibi kendini bilmez ırkçı yöneticilerdendir"

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs konusunda hassas bir süreçten geçilirken birtakım fanatik çevrelerin ortamı germek adına yaptığı açıklamaları kınadıklarını açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un “Kanla aldık kanla veririz” şeklindeki açıklamalarının ırkçı ve faşist bir söylem olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hegemonyacı bir anlayışla Kıbrıslı Türklere “Beslemeler” diye hitap etmesinin kabul edilemez bir söylem içerdiğini vurgulayarak “Yaptığı hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz” dedi.

"FETİH PEŞİNDE KOŞANLAR BESLEDİKLERİ AYRILIKÇI EMELLERİNE ASLA ULAŞAMAYACAKLARDIR"

Kardeş Türkiye halkının başına ne geldiyse bu gibi kendini bilmez ırkçı yöneticiler sayesinde gelmiştir diyen İzzet İzcan, “Yiğit Bulut ve onun gibiler bilmelidirler ki Kıbrıs ayrı bağımsız AB üyesi bir devlettir ve besledikleri ilhakçı emellerine asla ulaşamayacaklardır” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ ÖNCELİKLİ GÖREV GÖRÜŞME SÜRESİNİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞMAKTIR"

“Önümüzde duran öncelikli görevin Kıbrıs sorununu çözmeyi hedefleyen görüşme sürecinin başarıya ulaşması için çalışmaktır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, görüşme sürecini berhava etmeye yönelik hareketler karşısında hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların anayurdu olduğuna inanmaktadır diyen İzzet İzcan “Bu tür faşist söylemler bizleri çıktığımız yoldan çeviremeyecektir” dedi.