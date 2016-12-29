İzcan'dan hükümete: "Entegrasyon ve asimilasyon siyaseti"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 2016 yılının zorluk ve sıkıntıların yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.

İzcan, bugün parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılını değerlendirdi.

İç politikadaki gelişmeleri yorumlayan ve hükümeti eleştiren İzcan, hükümet ortakları arasında “uyumsuzluk ve kavga yaşandığını” iddia etti.

“HÜKÜMETE ELEŞTİRİ”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde “Özelleştirme Yasası”nın görüşüldüğü sırada Demokrat Parti’nin salondan ayrıldığını ve yasanın muhalefetin desteğiyle geçirildiğini söyleyen İzcan, buna rağmen menfaatleri korumak adına hükümetin bozulmadığını iddia etti.

Hükümetin yıl içinde yaptığı zamlarla üreticiyi yok olmaya mahkum ettiğini, yaşam standartlarının düşmesine yol açtığını savunan İzcan, dövizdeki yükselişlerle birlikte sıkıntıların daha da arttığını söyledi.

Bütçenin ülkeyi yıl sonuna taşıyamayacağını ileri süren İzcan, hükümetin Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokol’ü “acımasızca uygulama çabasına girdiğini”, hedefin 13. maaşı kaldırmak ve emeklilik yaşını yükseltmek olduğunu, kazanımların geriye götürüleceğini iddia etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde partizanlık yapıldığını, Girne’de SİT alanının bir üniversiteye peşkeş çekildiğini, Ercan Havalimanı ihalesine yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını iddia eden İzcan, Girne ve Lefkoşa’da yaşanan sel felaketleri, Koordinasyon Ofisi ve kış saati uygulaması gibi konularda da hükümete eleştiride bulundu.

Türkiye’den KKTC’ye gelen suyla ilgili suyun özelleştirilmesine yönelik adım atıldığını, su ihalesinin Ankara’nın istekleri doğrultusunda sonuçlandığını iddia eden İzcan, elektrik, telefon, limanların da özelleştirilmesi için çalışma yapıldığını savundu.

Yargı sisteminin Türkiye’deki sisteme entegre edilmesi için hamleler yapıldığını savunan İzcan, bunun yargıda bağımsızlığın yitirilmesine yönelik bir çaba olduğunu iddia etti.

CAS çalışanlarının eylemini de değerlendiren İzcan, çalışanlara destek belirtti.

İzcan, “Tüm bu hamlelerin temelinde entegrasyon ve asimilasyon siyasetinin özne olduğunu görüyoruz” iddiasında bulundu.

“CENEVRE ZİRVESİ ÖNEMLİ”

Bu gelişmeler arasında tek olumlu gelişmenin Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen müzakere süreci olduğunu söyleyen İzcan, Cenevre’de Ocak ayında yapılacak zirvenin önemli olduğunu kaydetti.

İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortaya koyduğu çözüm yanlısı siyasete destek verdiklerini, BKP’nin erken ve adil bir çözüme destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

“Kıbrıslı Türklerin yeri Avrupa’dadır” diyen İzcan, 2017 yılında müzakere sürecinin olumlu bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.