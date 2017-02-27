İzci Düşünce Günü kutlandı

İzci Düşünce Günü, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü İzcilik Yürütme Kurulu’nun Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazinosu’nda düzenlediği kokteylle kutlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge izci liderlerinin de katıldığı kokteylde, izciliğe katkıda bulunmuş eski izci liderleri, eski kaza komiserleri izci liderleri ve eski izci örgütleri yöneticileri ile halen eğitimci izci lideri olarak görev yapmakta olan liderlere plaketleri Bakan Özdemir Berova ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi tarafından verildi.

İzcilik Yürütme Kurulu Bölge Başkanı olarak görev yapan izci liderlerine de teşekkür belgeleri verildi.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova etkinlikte yaptığı konuşmada, izciliğin, gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacı güden; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen, herkese açık, gönüllülük esasına dayalı, politik hedefleri olmayan bir gençlik hareketi olduğunu vurguladı.

Berova, hafta boyunca birçok farklı etkinlikle kutlanacak olan bu önemli günün, ülke ve dünya izcilerinin aldıkları bilgileri, sevgi, dostluk, kardeşlik, güven, yardımlaşma ve çağdaş düşünce duygularıyla yaptıkları çalışmaları, paylaşma fırsatı yaratması ve farkındalığın oluşması adına bir vesile olduğunu kaydetti.

FEDAİ

İzcilik Yürütme Kurulu Asbaşkanı Lütfiye Fedai, izciliğin çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinde çok önemli bir etken olduğunu, bu nedenle liderlere çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Fedai, hem ulusal, hem insanlığın ortak değerlerini özümsemiş kişiler olarak amaçlarının, vatanını seven, bayrağına sahip çıkan, saygılı olan, kötü alışkanlıklardan uzak, doğa ile iç içe, temiz duygulara sahip gençler yetiştirmek olduğunu kaydetti.