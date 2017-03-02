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İzinsiz ağaç kesen kişi hakkında soruşturma başlatıldı

İzinsiz ağaç kesen kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Kayalar köyünde Ayhan Arıklı'ya ait arazide bulunan iki zeytin ağacını izin almadan kesen H.A. (E-65) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kayalar köyünde Ayhan Arıklı'ya ait arazide bulunan iki zeytin ağacını izin almadan kesen H.A. (E-65) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın bültenine göre dün gerçekleşen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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