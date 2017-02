İzlanda'da en büyük sorun: "Pizzada ananas kullanımının yasaklanma düşüncesi"

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson 'pizzada ananas kullanılmasını yasaklayabilirim' açıklaması yapınca sosyal medyada tartışma yarattı. Hawaii usulü ünlü ananaslı pizzayı sevenler ve sevmeyenler konuyla ilgili düşüncelerini esprili bir şekilde dile getirdi.

Pizzaya ananasın yakışıp yakışmadığı uzun zamandır tartışılan bir konu.

Ancak İzlanda'nın akademisyen ve tarihçi Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson'ın konu hakkındaki açıklaması İzlanda basınının ve sosyal medyanın gündemine 'bomba' gibi düştü.

İzlanda'nın kuzeyindeki Akureyri kasabasındaki bir liseyi ziyaret eden Johannesson buradaki öğrencilerle yaptığı sohbette kişisel soruları yanıtladı.

İngiltere Premier Ligi'nde tuttuğu takımın Manchester United olduğunu açıklayan Johannesson'a ananslı pizzaya olan yaklaşımı da soruldu.

Buna karşı olduğunu belirten İzlandalı lider bir adım daha atarak 'yasaları tek başına çıkarma yetkisi olsaydı ananaslı pizzayı yasaklayacağını' söyledi.

ANANASLI PİZZA TARTIŞMASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Ülkesinde oldukça sevilen ve halk desteği oranı yüzde 97'de olan Johannesson'un açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Hawaii usulü pizzanın sevenleri ve sevmeyenleri tartışmaya esprili 'internet meme'leri' ile katıldı.

Bir Twitter kullanıcısı "Hepiniz İzlanda'ya taşınabilirsiniz böylece biz, ananaslı pizza severler, huzur ve lezzet içinde yaşayabiliriz" dedi.

you can all stay in Iceland as well so us pineapple on pizza lovers can live in peace and tastiness pic.twitter.com/UOZ3g5shNp — Luke Brooks (@luke_brooks) 21 Şubat 2017

​ABD'deki bir pizza restoranı ise konuyla ilgili Facebook paylaşımında son dönemde internet fenomeni olan Nusret'i kullanmayı tercih etti.

Nusret'i tuz yerine 'ananas parçaları' serpiştirirken gösteren fotoğrafın üstünde 'İnsanlar ananasın pizzaya yakışmadığını söylediği zaman ben' açıklaması yer aldı.

Başka bir Twitter kullanıcısı da "Bir liderin ananaslı pizza iğrençliğini yasaklama konusunda cesur bir adım atmaya karar vermesinden memnunum" yorumunu yaptı.

I'm glad that a leader has decided to take the bold step in aiming to ban the abomination that is pineapple on pizza pic.twitter.com/LtYkpB8oj1 — Ash, The (@theashrb) 21 Şubat 2017

​​Bir başkası ise 'Onlar: Ananas pizzaya yakışmıyor. Ben: Yanlış ' yazarak ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını kullandı.

Them: pineapple doesn't go on pizza

Me: pic.twitter.com/XrIKZEOAHg — Em (@emiree__) 21 Şubat 2017

​​JOHANNESSON GERİ ADIM ATTI: CUMHURBAŞKANLARININ SINIRSIZ YETKİSİ OLMAMALI

Tartışmaların ardından Johannesson Facebook'tan yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Böyle bir yasağı savunmadığını vurgulayan İzlandalı lider yeni bir tavsiyede de bulundu.

'Pizza tartışması hakkında açıklama' başlığıyla yapılan paylaşımda Johannesson, "Ananasları severim ama pizzada değil. İnsanların pizzalarına ananas koymasını yasaklayacak yasaları çıkarma yetkim yok ve böyle bir yetkim olmadığı için memnunum. Devlet başkanlarının sınırsız yetkileri olmamalı. Böyle bir ülkede yaşamak istemezdim" dedi.

Johannesson ardından da ekledi: "Pizza için deniz ürünlerini tavsiye ediyorum."