İzmir Valisi: "Bomba yüklü araç polis tarafından durdurulmak istendi, çatışma çıktı"

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bayraklı ilçesindeki adliye binası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istendiğini, bunun üzerine araçtan inen teröristlerin kaçtığını söyledi.

Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana geldiğini ifade eden Ayyıldız, çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirildiğini kaydetti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Ayyıldız, "Bayraklı'daki patlama sonucu 1'i polis, 1'i adliye çalışanı 2 kişi şehit oldu." dedi.

Öte yandan, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önündeki terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Manas Bulvarı, Salhane ve dere kenarında tedbirler aldı, ayrıca bölgedeki yüksek katlı binaların tepesinde de arama yapıldı.

Olay yeri yakınlarında toplanan vatandaşlar da Türk bayrağı açarak terörü lanetledi ve "idam isteriz" sloganı attı.

“TERÖRİSTLERİN YANINDA 2 KALAŞNİKOF TÜFEK İLE RPG 7, BU SİLAHA AİT 8 FİŞEK VE 8 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ”

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, basına yaptığı açıklamada ölü ele geçirilen teröristlerin yanında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini söyledi.

Ayyıldız şunları kaydetti: “Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu değerlendiriyoruz. Riske girmeden arkadaşlar patlatarak ihtimal dahilinde de olmuş olsa bu tehlikeyi bertaraf etti.

Şu ana kadar elde olan veriler, PKK olarak değerlendirilmekte. Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı.”