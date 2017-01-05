İzmir'de patlama!

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci teröristle çatışmanın sürdüğü belirtildi.

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci teröristle çatışmanın sürdüğü belirtildi. İlk belirlemere göre en az 3 kişi yaralandı. Öldürülen teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimaline karşı bölgeye uzman ekipler çağırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmiyor. Saldırının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, "Adliye binasının hemen girişinde bombalı bir aracın patlatıldığını görüyoruz. İlk belirlemeler de bombalı olduğuna yönelik. Giriş kâpısında hakim ve savcıların araçlarının yer aldığı otopark bulunuyor. Büyük bir hasar var, çevredeki çok sayıda araçta da hasar var. Çok sayıda ambulans gönderildi, yaralıların hastanelere kaldırıldığını görüyoruz" diye konuştu.

DHA muhabiri Yıldırım, şunları söyledi:

Bu saatlerin adliyenin dağılım saatine yakın bir saat. Özellikle bu saatin seçildiği söylenebilir. İş hanları ve iş merkezleriyle gün içinde insanların sık sık geçtiği bir yer burası. Otomobili söndürmeye çalışıyorlar, uzun namlulu silahlı ve çelik yelek giymiş polisler de yine burada önlemlerini alıyorlar. Şu an emniyet yetkililerinden bilgi aldım, bir teröristin yerde canlı şekilde yattığını görüyorum. Üzerinde ikinci bir bomba olabileceği ihtimaline karşı da araştırılıyor.

Baro Başkanı: Meslektaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz

CNN Türk canlı yayınına bağlananİzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, "Çok üzgünüz, İzmir'de bu tür bir eylemin olmasından dolayı ve özellikle adliyenin seçilmiş olması... O kapıdan sadece hâkimler ve savcılar değil, vatandaşlarımız ve avukat meslektaşlarımızın da girmiş olduğu iki kapı var o yönde. Öğrendiğimiz kadarıyla bir araç orada patlatılıyor. Öyle anlaşılıyor ki oraya ilgili çekilirken içeride bir kargaşa yaratılıyor. Personelimizi güvenli bölgelere aldık. Meslektaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Neden bu saldırılar İzmir'de olmuyor şeklindeki bir paylaşım vardı sosyal medyada suç duyurusunda bulunduk. Çıktılarımızı alıp dosyaya ekledik. Sosyal medyada İzmir itham ediliyordu. Henüz bize bir bilgi ulaşmadı" dedi.

Görgü tanığı: Köşeyi dönüyorduk, araba patladı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Eray Yılmaz "Biz arabayla köşeyi dönüyorduk, otuz saniye sonra araba patladı. Arabanın dışına attık kendimizi. Sonra ateşler edilmeye başladı. Emniyet güçlerimiz canlı bombaya ateş etti, sadece bir bayan gördük; ölü veya yaralı görmedik. O yerde yatan kişiydi galiba" diye konuştu.