İzmir'de patlama!

İzmir Adliyesi yakınlarında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda 1 polis şehit oldu, 1 adliye çalışanı da hayatını kaybetti.

Patlama saat 16:00 sıralarında Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi yakınlarında meydana geldi. Daha sonra da silah sesi duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Saldırıda 1 polis şehit oldu, 1 adliye çalışanı da hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, ilk belirlemelere göre patlamada 2'si polis 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca patlamanın ardından 2 saldırganın öldürüldüğünü, bir saldırganı yakalama çalışmalarının ise devam ettiğini yazdı.

DHA, patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Patlamada yaralananlar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA patlamanın ardından iki saldırganın polisle çatışmaya girdiğini ve bunlardan birinin öldürüldüğünü duyurdu.

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Patlamanın olduğu yerin yakınında şüpheli bir paketin de olduğu ihbarı var. Bölgede geniş çaplı operasyon yapılıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlığın patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Kaynak: AA, DHA