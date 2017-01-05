İzmirlilerin hayatını kurtardı ama şehit oldu

İzmir adliyesindeki saldırıda, görevli polislerin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde bir bavul dolusu silah ve mühimmatla olay yerine gelen saldırganlar etkisiz hâle getirildi.

Saldırganlar bir bavulun içinde 2 kalaşnikof tipi tüfek ile RPG 7 tipi roketatar silah ve bu silaha ait 8 fişek ile 8 el bombası getirdi.

Bombalı araçla olay yerine gelen saldırganlar, aracı patlatarak can kaybına neden olduktan sonra el bombaları ve roketatarlarla katliam yapmayı planlamıştı. Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın ifadesiyle, bu hazırlıkla "çok büyük bir kıyım" hedefleniyordu.

İzmir polisi, saldırganların şüpheli görülen aracını kontrol noktasında durdurup aramak istedi ancak saldırganlar durmayıp kaçmaya başladı. Saldırganlar, aracı bir polis memurunun üzerine sürdü. Ardından aracı patlattı ve polisle çatışmaya girdi.

Şehit polis memuru Fethi Sekin ve meslektaşlarının dikkatiyle katliam önlendi. Sekin, adliye kapısı önündeki şüpheli aracı görünce silahını çekip aracın kapıya yönelmesine mani oldu.

Araçtan inen saldırganları da kovalayan Sekin, saldırganlardan birini öldürdü. Diğerinin açtığı ateşle şehit oldu.

İlk bilgilere göre çatışmada üçü polis, en çok 7 kişi yaralandı. Saldırıda İzmir Adliyesi'nde katip olarak çalışan Musa Can da hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru Fethi Sekin, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevliydi. 43 yaşındaki Sekin, 8 yıldan uzun süredir adliye önünde trafiği tanzim ediyordu ve adliye çalışanları tarafından çok sevilen biriydi.

Kaynak: AA, DHA