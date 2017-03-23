Jale Refik Rogers: "Pestisitli gıdaları çocuklarımız yiyor"

Halkın Partisi Merkez Yönetim Organı Üyesi Jale Refik Rogers, Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangının ardından çalışanlar tehlikeli bir ortamda çalıştırıldıklarını söyledi.

Devletin yangından sonra bir çok tehlikeli kimyasal etkisinin olduğu ortamda çalışanların işlemesi için baskı yaptığını ifade edee Rogers, yetkililerin yangının hemen ardından çalışanlara “laboratuvarda çalışmayı kabul ediyorum” şeklinde bir yazı imzalattığını söyledi.

Rogers, devlet laboratuvarında yangın çıkalı 3 ay olduğunu ve halen daha gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi.

Rogers, Havadis TV’de, “Mesele Nedir” programında, uzmanlık alanıyla ilgili Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

“Çalışanlar işlemeye mecbur bırakıldı”

Rogers, laboratuvarda dekontominasyon tamamlanmadan çalışanların bir ay gibi bir süre sonra orada çalışmaya başlatıldığını belirtti. Çalışanların işlemeye mecbur bırakıldığını ifade eden Rogers, çalışanlara senet imzalatıldığını söyledi.

Çalışanların “çalışmayı kabul ediyorum” şeklinde kağıt imzalatıldığını ifade eden Rogers, bir ay gibi bir süre analizlerin devam ettiğini söyledi.

“Tatar’ın hastalanması korkuttu”

Devlet laboratuvarında analizlerin LaboratuvarMüdürü Mehmet Tatar’ın hastalanmasına kadar devam ettiğini belirten Rogers, Tatar’ın hastalanmasının ardından ciddi bir sorun olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Rogers, “O günden beridir şu ana kadar ülkemizde üretilen sebze meyvelerin besin analizleri yapılmıyor. Yurt dışından gelen ürünlerin de testleri yapılmıyor. Onlardan bir sertifika talep ediliyor. Bu olmadan da ülkeye giren ürenler olduğunu biliyoruz” dedi.

“Halk sağlığı tehlikede”

Rogers, devlet yetkililerinin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir durumla ülkeyi karşı karşıya bıraktığını ifade ederek laboratuvar çalışanlarının sağlığınında ciddi anlamda tehlike altında olduğunu söyledi.

Devlet laboratuvarında yaklaşık bin kadar ilacın yandığının bilindiğini kaydeden Rogers,bu ilaçların yanması ile çevreye zararı olduğunu kaydetti.

“Etkileri ileride görülecek”

Devlet Laboratuvarı çalışanlarının şu anda bir test yaparak nasıl etkilendiklerini görmenin mümkün olmadığını kaydeden Rogers, “Ancak onların yıllar sonra farklı organlarına biriken toksinler onlara zarar verebilir. Biz laboratuvar çalışanları ile de iletişim içerisindeyiz. En azından onlara bir sağlık sigortası yapılması ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak istiyorlar.”

"Tam bir skandal"

Halkın Partisi Merkez Yönetim Organı Üyesi Jale Refik Rogers, Devlet Laboratuvarının durumununülkeyi yöneten hükümetlerin politikalarının bir örneği olduğunu kaydederek“Çok üzülerek söylüyorum ki devlet laboratuvarında yaşananlar tam bir skandaldı. Sonraki süreçteki müdahalelerde halk sağlığı düşünülerek hareket edilmedi. Türkiye’den uzmanlar geldi baktı ve bazı tedbirler alındı ancak tedebirler alınırken, tadilat yapılırken devlet laboratuvarı çalışanları orada çalışmaya zorlandı. Sonuçta orada ciddi bir yangın oldu. Bu duvarlar onların hepsini çekti.”

“Pestisitli gıdaları çocuklarımız yiyor”

Rogers sözlerine şöyle devam etti: “Belki de yıkamayla geçmeyecek pestisit kalıntılarını şu an tüketiyoruz, bizden öte çocuklarımız yiyor. Burada yapılması gereken laboratuvar yandıktan sonra dekontaminasyondan emin olunduktan sonra çalışanların da iş güvenliğinin sağlanması gerekirdi. Hiç bir şekilde çalışanları tamiratlar devam ederken oraya girmemesi gerekirdi. Yangından sonra bazı cihazlar çalışabilir durumdaydı. Bunlar anında başka bir yere taşınıyorlar. İlk günden taşınması gerekirdi bu cihazlar. Hem personel güvenliği açısından hem de tahlillerin devam etmesi açısından önemliydi. Bildiğniiz gibi bizde tarım uygulamaları da sağlıklı bir şekilde yapılmıyor. Bu daha da katlanarak artıyor.”

“Önlem alınabilirdi”

Rogers, devletin yangından hemen sonra alabileceği tedbirleri de açıkladı. Rogers, pestisit analizleri için kullanılan cihazların çok spesifik cihazlar olmadığını ve bu cihazların halen çalışır durumda olduklarını söyledi. Rogers, “O yüzden personeli laboratuvara sokup bu testleri yaptırmaya çalıştılar. Demek ki cihazlar var. Cihazın taşınması çok uzun sürecek bir şey değildir. Dolayısıyla onu çok hızlı bir şekilde yapabilirlerdi. Gıda analizler için kullanılan cihazlar çok spesifik konulardır. Ve bunlar devlet laboratuvarının sorumluluğundadır. Bunun en çabuk şekilde nasıl çözelbileceği aranması gerekirdi.

Personele burada çalışmayı kabul ediyorum diye kağıt imzalatıldı. Devlet kendi sorumluluğunu çalışlanlara yükleniyor.

Çok ciddi asitler ve ilaçlar yandı. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Biz Halkın Partisi olarak bunları sorduk. Yetkililerden bir açıklama yapılsa ve deseler biz bu bu ölçümleri yaptık ve sıkıntı yok diye ama böyle bir açıklama yapılmadı” diyerek sözlerini tamamladı.