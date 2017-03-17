Japonya keşif uydusu fırlattı

Japonya, uzaya keşif uydusu gönderdi.

Şinhua haber ajansı, uydunun Japonya'nın güneybatısındaki Tanegashima Uzay Merkezi'nden H2A roketiyle fırlatıldığını duyurdu.

Haberde Japon Havacılık ve Uzay Keşif Ajansının, uydunun, fırlatıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra roketten ayrılarak önceden belirlenen yörüngesine girdiğini açıkladığı belirtildi.

Uzaya dün gönderilmesi planlanan uydunun fırlatılışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Mitsubishi şirketi tarafından yapılan ve fırlatılan uydu, 2011'de piyasaya sürülen Radar 3'ün yerini alacak ve Japonya'nın Uydu İstihbarat Merkezince işletilecek.

Japonya'nın, 2 radar uydusu, bir yedek ve 3 optik uydudan oluşan bir uydu keşif ağı var.

Japon hükümeti, fotoğraflama sıklığını artırmak için uzay gönderdiği keşif uydusu sayısını 10'a çıkarmayı planlıyor.