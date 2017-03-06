Japonya'da kurtarma helikopteri düştü: 9 ölü

Japonya'nın orta kesimlerindeki dağlık bölgede bir kurtarma helikopterinin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Yangın ve Felaket Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, içinde 7 itfaiye görevlisi, bir mühendis ve pilotun bulunduğu helikopterin eğitim amaçlı uçuş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Tokyo'nun 250 kilometre kuzeydoğusundaki Hachibuse dağının eteklerine düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, helikopterdeki 9 yolcudan kurtulanın olmadığı belirtildi.

Japonya'nın Nagano vilayetinin arama kurtarma birimine ait Bell 420EP model helikopterin düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.