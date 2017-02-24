Jiletle bileklerini kesmek istemiş!

Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan mahkûm Mehmet Mavideniz jilet ile bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

Mahkûmun ceza evi revirinde tedavi edildiği ve orada müsaade altında tutulduğu esnada önceki gün yeniden intihara teşebbüs ettiği aldığımız bilgiler arasında. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler olan mahkûm Mehmet Mavideniz’in Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Barış, Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesine kaldırıldığı ve orada tedavisine devam edildiğini öğrendik.