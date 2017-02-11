Juncker’den çözüm çabalarına destek

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, gerek kendisinin, gerekse Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs sorunun çözüm çabalarına verdiği desteği yinelediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Juncker’in bu açıklamayı, görev süresi dolan Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’yu kabulünde yaptığını yazdı.

Habere göre, Korniliu, çözüm çabalarına verdikleri destekten dolayı gerek Juncker, gerekse Avrupa Komisyonu’na teşekkürlerini de sundu.

Korniliu’nun bu görevi 2011 yılından beridir yürüttüğünü yazan gazete, Korniliu’nun 13 Şubat tarihinden itibaren Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcilik görevini devralacağını belirtti.