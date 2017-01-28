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K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde ikinci devre heyecanı başladı.

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K-Pet Futbol Ligleri'nde ikinci devre heyecanı dün akşam oynanan Girne derbisiyle başladı. Dün akşam Girne'de oynanan Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol karşılaşmasında taraflar sahadan 2-2 beraberlikle birer puan alarak ayrıldı.

Süper Lig maçlarına ve Birinci Lig maçlarına bugün oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Lig maçları yarın oynanacak mücadeleler ile tamamlanacak. Karşılaşmalar 14:30'da başlayacak.

Bugün oynanan karşılaşmalarda günün sonuçları şöyle:

Süper Lig

MTG 3 – 1 GAÜ Çetinkaya
Yenicami 2 – 1 Yalova
Binatlı 1 – 0 Mormenekşe
Değirmenlik 0 – 0 Gençlik Gücü

1. Lig Kırmızı Grup

Hamitköy 3 – 1 Mehmetçik
Dipkarpaz 2 – 2 Mesarya

1. Lig Beyaz Grup

Girne Halk Evi 0 – 6 Gönyeli
Bostancı Bağcıl 1 – 0 Denizli

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