K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde ikinci devre heyecanı başladı.
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K-Pet Futbol Ligleri'nde ikinci devre heyecanı dün akşam oynanan Girne derbisiyle başladı. Dün akşam Girne'de oynanan Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol karşılaşmasında taraflar sahadan 2-2 beraberlikle birer puan alarak ayrıldı.
Süper Lig maçlarına ve Birinci Lig maçlarına bugün oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Lig maçları yarın oynanacak mücadeleler ile tamamlanacak. Karşılaşmalar 14:30'da başlayacak.
Bugün oynanan karşılaşmalarda günün sonuçları şöyle:
Süper Lig
MTG 3 – 1 GAÜ Çetinkaya
Yenicami 2 – 1 Yalova
Binatlı 1 – 0 Mormenekşe
Değirmenlik 0 – 0 Gençlik Gücü
1. Lig Kırmızı Grup
Hamitköy 3 – 1 Mehmetçik
Dipkarpaz 2 – 2 Mesarya
1. Lig Beyaz Grup
Girne Halk Evi 0 – 6 Gönyeli
Bostancı Bağcıl 1 – 0 Denizli
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