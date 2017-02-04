K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde ikinci devrenin ikinci haftası oynanmaya başladı.
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K-Pet Futbol Ligleri'nde yeni hafta heyecanı başladı.
Süper Lig'de 17. hafta oynanırken, Birinci Lig'de 12. hafta oynanıyor. Bugün başlayan haftaya yarın oynanacak maçlarla devam edilecek. Futbol liglerinde hafta Pazartesi günü tamamlanacak. Yarınki maçlar 14:30'da başlayacak.
Bugünkü sonuçlar şöyle:
Süper Lig
Baf Ülkü Yurdu 2 - 0 Dumlupınar
Mormenekşe 0 - 2 Mağusa Türk Gücü
Lefke 1 - 2 Doğan Türk Birliği
1. Lig Kırmızı Grup
Göçmenköy 2 – 1 Hamitköy
Merit Alsancak Yeşilova 8 – 0 Dipkarpaz
1. Lig Beyaz Grup
Doğancı 0 – 0 Bostancı Bağcıl
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