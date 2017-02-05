K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde ikinci devrenin ikinci haftası tamamlandı.
K-Pet Futbol Ligleri'nde yeni hafta heyecanı tek maç hariç tamamlandı.
Süper Lig'de 17. hafta oynanırken, Birinci Lig'de 12. hafta oynandı. Süper Lig bir maç dışında tamamlanırken, Birinci Lig'de hafta tamamlandı.
Süper Lig'de lider Yenicami lider başladığı haftayı yine liderlik koltuğunda kapattı. Süper Lig'de hafta yarınki derbiyle sona erecek. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda GAÜ Çetinkaya - Küçük Kaymaklı'yı konuk edecek. Karşılaşma 18:30'da başlayacak. Bu önemli derbi BRT 1'den de canlı yayınlanacak.
Birinci Lig'de ise dün ve bugün oynanan tüm maçlarla hafta tamamlandı. Merit Alsancak Yeşilova ve Ozanköy gruplarında haftayı lider olarak tamamladılar.
Bugünkü sonuçlar şöyle:
Süper Lig
Gençlik Gücü 0 – 2 Yenicami 0-2
Cihangir 1 – 0 Binatlı
Yalova 3 – 1 GençlerBirliği
Türk Ocağı Limasol 2 – 0 Değirmenlik
1.Lig Kırmızı Grup
YeniBoğaziçi 3 – 0 Akova
Mesarya 3 – 1 Düzkaya
Mehmetçik 1 – 1 Maraş
1.Lig Beyaz Grup
Esentepe 0 - 0 Girne Halk Evi
Denizli 0 – 0 Ozanköy
Gönyeli 5 – 0 Tatlısu
Serdarlı 0 – 4 Lapta
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