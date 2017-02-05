K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde yeni hafta heyecanı tek maç hariç tamamlandı.

Süper Lig'de 17. hafta oynanırken, Birinci Lig'de 12. hafta oynandı. Süper Lig bir maç dışında tamamlanırken, Birinci Lig'de hafta tamamlandı.

Süper Lig'de lider Yenicami lider başladığı haftayı yine liderlik koltuğunda kapattı. Süper Lig'de hafta yarınki derbiyle sona erecek. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda GAÜ Çetinkaya - Küçük Kaymaklı'yı konuk edecek. Karşılaşma 18:30'da başlayacak. Bu önemli derbi BRT 1'den de canlı yayınlanacak.

Birinci Lig'de ise dün ve bugün oynanan tüm maçlarla hafta tamamlandı. Merit Alsancak Yeşilova ve Ozanköy gruplarında haftayı lider olarak tamamladılar.

Bugünkü sonuçlar şöyle:

Süper Lig

Gençlik Gücü 0 – 2 Yenicami 0-2

Cihangir 1 – 0 Binatlı

Yalova 3 – 1 GençlerBirliği

Türk Ocağı Limasol 2 – 0 Değirmenlik

1.Lig Kırmızı Grup

YeniBoğaziçi 3 – 0 Akova

Mesarya 3 – 1 Düzkaya

Mehmetçik 1 – 1 Maraş

1.Lig Beyaz Grup

Esentepe 0 - 0 Girne Halk Evi

Denizli 0 – 0 Ozanköy

Gönyeli 5 – 0 Tatlısu

Serdarlı 0 – 4 Lapta