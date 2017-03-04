K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

K-Pet Liglerinde haftanın başlangıcı dün akşam Süper Lig'de oynanan Türk Ocağı Limasol, Binatlı maçıyla yapıldı. Girne'de oynanan mücadelede deplasman ekibi Binatlı, Türk Ocağı Limasol'u 4-2'lik skorla geçerek haftayı 3 puanla kapattı.

K-Pet Süper Lig'de 21. haftaya bugün oynanan karşılaşmalar ile devam edildi. Yine bugün K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup'ta ise 18. hafta maçlarının tümü oynandı. Süper Lig ve Birinci Lig Kırmızı Grup maçları yarın oynanmaya devam edecek. Karşılaşmalar 15:00'te başlayacak.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Süper Lig

Gençlik Gücü 0 - 0 MTG

Yalova 1 - 3 Küçük Kaymaklı

Değirmenlik 0 - 1 Dumlupınar

Birinci Lig / Beyaz Grup

Bostancı Bağcıl 1 - 0 Ozanköy

Doğancı 2 - 1 Karşıyaka

Denizli 1 - 0 Gönyeli

Lapta 4 - 0 Girne Halk Evi

Serdarlı 2 - 0 Tatlısu