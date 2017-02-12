K-Pet futbol Liglerinde haftanın maçları ve sonuçları
K-Pet futbol Liglerinde yeni hafta oynanmaya başladı.
K-Pet futbol Liglerinde yeni hafta dünkü maçlarla birlikte oynanmaya başladı. Süper Lig ve Birinci Lig'de bir çok maç dün oynanırken lige bugünkü maçlarla devam edilecek.
Dünkü maçlarda alınan sonuçlar ve bugünün programı şöyle:
K-Pet Süper Lig
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 1-2
Yenicami-TOL: 4-1
MTG-Cihangir: 1-0
DTB-Değirmenlik: 1-2
Gençler Birliği – Gençlik Gücü: 2-0
K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup
Akova – Mesarya: 2-6
Dipkarpaz – Mehmetçik: 0-3
Düzkaya – Yeşilova: 0-1
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup
Karşıyaka – Gönyeli: 2-4
Ozanköy – Doğancı: 4-1
PAZAR/15.00
K-Pet Süper Lig
K.Kaymaklı-Mormenekşe: Timur Bodi
Dumlupınar-Yalova: Mehmet Sezener
Lefke-GAÜ Çetinkaya: Ali Özer
K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup
Hamitköy – Maraş: Hüseyin Özkan
Göçmenköy – Yeni Boğaziçi: Kerem Eran
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup
GHE – Denizli: Hasan Eriş
Tatlısu – Esentepe: Turgay Misk
Bostancı Bağcıl – Serdarlı: Hüseyin Eyyüpler
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