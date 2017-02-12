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K-Pet futbol Liglerinde haftanın maçları ve sonuçları

K-Pet futbol Liglerinde haftanın maçları ve sonuçları

K-Pet futbol Liglerinde yeni hafta oynanmaya başladı.

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K-Pet futbol Liglerinde yeni hafta dünkü maçlarla birlikte oynanmaya başladı. Süper Lig ve Birinci Lig'de bir çok maç dün oynanırken lige bugünkü maçlarla devam edilecek. 

Dünkü maçlarda alınan sonuçlar ve bugünün programı şöyle:

K-Pet Süper Lig

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 1-2

Yenicami-TOL: 4-1

MTG-Cihangir: 1-0

DTB-Değirmenlik: 1-2

Gençler Birliği – Gençlik Gücü: 2-0

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup

Akova – Mesarya: 2-6

Dipkarpaz – Mehmetçik: 0-3

Düzkaya – Yeşilova: 0-1

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

Karşıyaka – Gönyeli: 2-4

Ozanköy – Doğancı: 4-1 

PAZAR/15.00

K-Pet Süper Lig

K.Kaymaklı-Mormenekşe: Timur Bodi

Dumlupınar-Yalova: Mehmet Sezener

Lefke-GAÜ Çetinkaya: Ali Özer

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup

Hamitköy – Maraş: Hüseyin Özkan

Göçmenköy – Yeni Boğaziçi: Kerem Eran

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

GHE – Denizli: Hasan Eriş

Tatlısu – Esentepe: Turgay Misk

Bostancı Bağcıl – Serdarlı: Hüseyin Eyyüpler

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