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  3. K-Pet Futbol Liglerinde haftanın sonuçları
K-Pet Futbol Liglerinde haftanın sonuçları

K-Pet Futbol Liglerinde haftanın sonuçları

K-Pet Futbol Liglerinde 16. hafta tamamlandı.

A+A-

K-Pet Süper Lig - 16. hafta

DTB - Türk Ocağı                              2 - 2

Yenicami - Yalova                             2 - 1

MTG - GAÜ Çetinkaya                     3 - 1

Binatlı - Mormenekşe                        1 - 0

Değirmenlik -  Gençlik Gücü                         0 - 0

Küçük Kaymaklı - Lefke                   1 - 0

Gençler Birliği - BÜY                        3 - 0

Dumlupınar  - Cihangir                      1 - 4

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup - 12. hafta

GHE - Gönyeli                       0 - 6

Bostancı Bağcıl - Denizli       1 - 0

Tatlısu - Karşıyaka                 0 - 0

Lapta - Doğancı                     3 - 1

Ozanköy - Esentepe               2 - 2

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup - 10. hafta

Hamitköy - Mehmetçik          3 - 1

Dipkarpaz - Mesarya              2 - 2

Düzkaya - Yeni Boğaziçi       2 - 0

Akova             - Göçmenköy              1 - 1

Maraş - Merit A.Yeşilova      5 - 3

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