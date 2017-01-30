K-Pet Futbol Liglerinde haftanın sonuçları
K-Pet Futbol Liglerinde 16. hafta tamamlandı.
K-Pet Süper Lig - 16. hafta
DTB - Türk Ocağı 2 - 2
Yenicami - Yalova 2 - 1
MTG - GAÜ Çetinkaya 3 - 1
Binatlı - Mormenekşe 1 - 0
Değirmenlik - Gençlik Gücü 0 - 0
Küçük Kaymaklı - Lefke 1 - 0
Gençler Birliği - BÜY 3 - 0
Dumlupınar - Cihangir 1 - 4
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup - 12. hafta
GHE - Gönyeli 0 - 6
Bostancı Bağcıl - Denizli 1 - 0
Tatlısu - Karşıyaka 0 - 0
Lapta - Doğancı 3 - 1
Ozanköy - Esentepe 2 - 2
K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup - 10. hafta
Hamitköy - Mehmetçik 3 - 1
Dipkarpaz - Mesarya 2 - 2
Düzkaya - Yeni Boğaziçi 2 - 0
Akova - Göçmenköy 1 - 1
Maraş - Merit A.Yeşilova 5 - 3
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