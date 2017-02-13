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  3. K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları:
K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları:

K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları:

K-Pet liglerinde haftanın son karşılaşmaları oynandı.

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K-Pet liglerinde haftanın son karşılaşmaları oynandı.

Dün oynanan maçlarla Süper Lig’de 18, Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 12, Beyaz Grup’ta ise 15. hafta geride kaldı.

Liglerde alınan toplu sonuçlar şöyle:

K-Pet Süper Lig 18. hafta

Binatlı - BÜY 1 - 2

Yenicami - Türk Ocağı 4 - 1

MTG - Cihangir 1 - 0

DTB - Değirmenlik 1 - 2

Gençler Birliği - Gençlik Gücü 2 - 0

Küçük Kaymaklı - Mormenekşe 3 - 0

Dumlupınar - Yalova 1 - 1

Lefke - GAÜ Çetinkaya 1 - 0

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup 15. hafta

Ozanköy- Doğancı 4 - 1

Karşıyaka - Gönyeli 2 - 4

GHE - Denizli 1 - 1

Bostancı Bağcıl - Serdarlı 1 - 2

Tatlısu – Esentepe 2 - 0

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup 12. hafta

Düzkaya - Merit A.Yeşilova 0 - 1

Akova - Mesarya 2 - 6

Dipkarpaz - Mehmetçik 0 - 3

Hamitköy - Maraş 2 - 1

Göçmenköy - Yeni Boğaziçi 1 - 2

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