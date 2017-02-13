K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları:
K-Pet liglerinde haftanın son karşılaşmaları oynandı.
K-Pet liglerinde haftanın son karşılaşmaları oynandı.
Dün oynanan maçlarla Süper Lig’de 18, Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 12, Beyaz Grup’ta ise 15. hafta geride kaldı.
Liglerde alınan toplu sonuçlar şöyle:
K-Pet Süper Lig 18. hafta
Binatlı - BÜY 1 - 2
Yenicami - Türk Ocağı 4 - 1
MTG - Cihangir 1 - 0
DTB - Değirmenlik 1 - 2
Gençler Birliği - Gençlik Gücü 2 - 0
Küçük Kaymaklı - Mormenekşe 3 - 0
Dumlupınar - Yalova 1 - 1
Lefke - GAÜ Çetinkaya 1 - 0
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup 15. hafta
Ozanköy- Doğancı 4 - 1
Karşıyaka - Gönyeli 2 - 4
GHE - Denizli 1 - 1
Bostancı Bağcıl - Serdarlı 1 - 2
Tatlısu – Esentepe 2 - 0
K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup 12. hafta
Düzkaya - Merit A.Yeşilova 0 - 1
Akova - Mesarya 2 - 6
Dipkarpaz - Mehmetçik 0 - 3
Hamitköy - Maraş 2 - 1
Göçmenköy - Yeni Boğaziçi 1 - 2
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