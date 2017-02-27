Lefkoşa7 °C
  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları

20'nci hafta maçları bir maç dışında tamamlandı

A+A-

20'nci hafta maçları bir maç dışında tamamlandı

K-Pet Süper Lig

Binatlı- Gençlik Gücü: 2-5

Gençlerbirliği-Değirmenlik: 1-0

Lefke-Cihangir 0-2

GAÜ Çetinkaya- Mormenekşe: 2-3

MTG-Yalova: 1-1

K.Kaymaklı-BÜY: 1-0

Dumlupınar-TOL: 1-3

BUGÜN

DTB-Yenicami, Hakan Muhtaroğlu

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup

Hamitköy – Dipkarpaz. 6-0

Düzkaya – Maraş 1-0

Göçmenköy – Yeşilova: 0-0

Akova – Mehmetçik: 1-4

Yeni Boğaziçi – Mesarya: 3-1

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

Karşıyaka – Denizli: 2-0

Tatlısu – Doğancı:0-0

Gönyeli – Esentepe: 2-1

Ozanköy – Lapta: 1-0

GHE – Serdarlı: 1-0

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.