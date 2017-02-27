K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları
20'nci hafta maçları bir maç dışında tamamlandı
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20'nci hafta maçları bir maç dışında tamamlandı
K-Pet Süper Lig
Binatlı- Gençlik Gücü: 2-5
Gençlerbirliği-Değirmenlik: 1-0
Lefke-Cihangir 0-2
GAÜ Çetinkaya- Mormenekşe: 2-3
MTG-Yalova: 1-1
K.Kaymaklı-BÜY: 1-0
Dumlupınar-TOL: 1-3
BUGÜN
DTB-Yenicami, Hakan Muhtaroğlu
K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup
Hamitköy – Dipkarpaz. 6-0
Düzkaya – Maraş 1-0
Göçmenköy – Yeşilova: 0-0
Akova – Mehmetçik: 1-4
Yeni Boğaziçi – Mesarya: 3-1
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup
Karşıyaka – Denizli: 2-0
Tatlısu – Doğancı:0-0
Gönyeli – Esentepe: 2-1
Ozanköy – Lapta: 1-0
GHE – Serdarlı: 1-0
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