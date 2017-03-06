K-Pet Ligleri’nde Pazar gününün sonuçları
K-Pet Süper Lig’de 21’inci hafta bugün oynanacak bir karşılaşma dışında tamamlandı.
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K-Pet Süper Lig’de 21’inci hafta bugün oynanacak bir karşılaşma dışında tamamlandı.
Birinci Lig Kırmızı Grup’ta ise 15. Hafta günün karşılaşmalarıyla geride kaldı.
Alınan toplu sonuçlar şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Yenicami 1-1 Gençlerbirliği
Mormenekşe 1-2 Doğan Türk Birliği
Cihangir 2-0 GAÜ Çetinkaya
K-PET BİRİNCİ LİG KIRMIZI GRUP
Merit Alsancak Yeşilova 1-0 Yeniboğaziçi
Mesarya 0-1 Hamitköy
Dipkarpaz 1-4 Düzkaya
Mehmetçik 1-2 Göçmenköy
Maraş 1-6 Akova
Süper lig ‘de 21’inci hafta bu akşam Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak Baf Ülkü Yurdu -Lefke karşılaşmasıyla tamamlanmış olacak.
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