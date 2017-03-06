Lefkoşa8 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. K-Pet Ligleri’nde Pazar gününün sonuçları
K-Pet Ligleri’nde Pazar gününün sonuçları

K-Pet Ligleri’nde Pazar gününün sonuçları

K-Pet Süper Lig’de 21’inci hafta bugün oynanacak bir karşılaşma dışında tamamlandı.

A+A-

 K-Pet Süper Lig’de 21’inci hafta bugün oynanacak bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Birinci Lig Kırmızı Grup’ta ise 15. Hafta günün karşılaşmalarıyla geride kaldı.

Alınan toplu sonuçlar şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Yenicami 1-1 Gençlerbirliği
Mormenekşe 1-2 Doğan Türk Birliği
Cihangir 2-0 GAÜ Çetinkaya

K-PET BİRİNCİ LİG KIRMIZI GRUP

Merit Alsancak Yeşilova 1-0 Yeniboğaziçi
Mesarya 0-1 Hamitköy
Dipkarpaz 1-4 Düzkaya
Mehmetçik 1-2 Göçmenköy
Maraş 1-6 Akova

Süper lig ‘de 21’inci hafta bu akşam Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak Baf Ülkü Yurdu  -Lefke karşılaşmasıyla tamamlanmış olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.