Kabuslara girecek balık keşifleri

Bazen bilinen tehlikelerden çok bilinmeyenler korkutur. Denizin fersah fersah altında yaşayan ve varlığından haberdar dahi olmadığımız balık türleri de bu “bilinmeyen”lerden. Ancak merak etmeyin Rus derin su balıkçısı Roman Fedortsov bu bilinmeyeni çözüyor.

Moscow Times‘ın haberine konuk olan Fedortsov, olası bir deniz korkunuz varsa bunu yakaladığı balıklarla perçinlemeye hazırlanıyor.

Twitter üzerinden yaklaşık bir senedir paylaştığı fotoğraflarla varlığından haberdar dahi olmadığımız pek çok türü fotoğraflayan Fedortsov aynı zamanda daha da derinlerde karşımıza çıkabilecek olan balıklar konusunda kafamızda derin soru işaretleri oluşturdu.

Tarak ağlı balıkçı teknesiyle ava çıkan Fedortsov, bilinmeyen bir boyutta değil Rusya’nın kuzey batısında yer alan bir kıyı şehri olan Murmansk’ta yaşıyor. Fedortsov her ne kadar Rusça tweet’ler atsa da yeni görseller için Twitter hesabını buradan takip edebilirsiniz. Ancak uyaralım; birkaç fotoğrafın ardından bu yaz yapacağınız planları iptal etmeye niyetlenmeniz işten bile değil.