Devrim Demir

Lefkoşa’da para karşılığı ilişkiye girmek için önceden telefonda mesajlaşarak anlaşan Murat Buhur, kendisini reddeden Ö.Y.H. isimli erkeği arkadaşının yardımı ile Kanlıköy’e kaçırıp tecavüz etti.

Buhur ve Demirtaş, daha sonra Ö.Y.H.’yi bıçak tehdidi ile Taşkınköy’de bulunan bir bankanın ATM’sine götürüp, bin 500 TL parasını zorla çektirip soygun gerçekleştirdi.

Ö.Y.H.’nin akşam saatlerinde polise gitmesinin ardından, tespit edilen zanlılar tutuklandı.

İşledikleri suçları itiraf eden zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, işlenen suçun ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Kaçırdılar, darp ettiler, senet imzalattılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hamza Tarman zanlıların “Cinsel tecavüz”, “Soygun”, “Zorla alıkoyma” ve “Şiddet tehdidi” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, olayın önceki gün saat 15.30 sıralarında Lefkoşa-Kanlıköy arasında gerçekleştiğini söyledi. Tarman, zanlı Murat Buhur ve Ö.Y.H.’nin önceden telefonda mesajlaşarak Lefkoşa’da bir alışveriş merkezi önünde buluştuklarını, zanlı Atakan Demirtaş’ın ise aracın arka koltuğuna saklandığını kaydetti.

Buhur ve Ö.Y.H.’nin para konusunda anlaşamadıkları için arabada tartışmaya başladıklarını kaydeden Tarman, aracın arka koltuğunda saklanan Atakan Demirtaş’ın Ö.Y.H.’nin sırtını yumrukladıktan sonra zorla alıkoyarak Kanlıköy’e kaçırdıklarını ifade etti.

Ö.Y.H.’nin sorgusunda zanlılar tarafından şiddet tehdidi ile kaçırıldığını söylediğini kaydeden Tarman, zanlıların ayrıca bıçak tehdidi ile Ö.Y.H.’ye borç senedi imzalattıklarını belirtti.

Tarman: Zorla ilişkiye girdi

Soruşturma memuru Tarman, zanlı Murat Buhur’un aracı içinde şiddet tehdidi ile Ö.Y.H.isimli kişi ile zorla ilişkiye girdiğini, zanlı Atakan Demirtaş’ın ise araç dışında gözcülük yaptığını söyledi.

Tarman, aynı gün zanlıların Ö.Y.H.’yi Taşkınköy’de bir bankanın ATM’sine götürüp kredi kartı hesabından toplam bin 500 TL parayı çekerek aldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Tarman, alınması gereken ifadelerin olduğunu incelenecek kamera kayıtlarının olduğunu ifade ederek 3’er gün tutukluluk talebinde bulundu.

Buhur suçunu itiraf etti

Mahkemede söz hakkı alan zanlı Murat Buhur, işlediği suçu itiraf ederek, “İlişkiye girdik doğrudur ancak zorla değil. Mesajlarda zorla olmadığı ortada. Bana borcu vardı o parayı tehditle almadım, tutuklu kalmam hayatımın sonu demek. İşim gücüm var benim bu ikinci birlikteliğimiz” dedi.