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Kaçırılan iki Alman arkeolog için fidye istediler

Kaçırılan iki Alman arkeolog için fidye istediler

Nijerya'da kaçırılan iki Alman arkeolog için 200 bin dolar fidye istendiği ileri sürüldü.

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Nijerya'da kaçırılan iki Alman arkeolog için 200 bin dolar fidye istendiği ileri sürüldü.

Ülkenin Kaduna kentinde çarşamba günü kaçırılan, Frankfurt Goethe Üniversitesinden arkeologlar Peter Breunig ve yardımcısı Johannes Behringer'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

Adının açıklanmasını istemeyen kazı alanı çalışanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkeologları kaçıranların, kendisini telefonla arayarak Breunig ve Behringer'i salıverme karşılığında 200 bin dolar fidye istediklerini iddia etti.

Güvenlik güçleri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ülkede siyasiler, iş adamları ve yabancılar sık sık silahlı çeteler tarafından fidye için kaçırılıyor.

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