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“Kadın Gözüyle Kadın” isimli fotoğraf sergisi açıldı

“Kadın Gözüyle Kadın” isimli fotoğraf sergisi açıldı

KTÖS 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği “Kadın Gözüyle Kadın” isimli fotoğraf sergisi, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde Ombudsman Emine Dizdarlı tarafından açıldı.

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği “Kadın Gözüyle Kadın” isimli fotoğraf sergisi, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde Ombudsman Emine Dizdarlı tarafından açıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamaya göre, fotoğrafa gönül vermiş 10 KTÖS üyesi kadın öğretmenin fotoğraflarından oluşan sergi, 14 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Serginin geliri Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.

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