Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi 18 Mart’ta sona erecek

Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alan “3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi” 18 Mart Cumartesi günü sona eriyor.

Kültür Dairesi himayelerinde, Girne Belediyesi ile Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması kapsamında 9 Mart’ta açılan sergide 39 eser sergileniyor.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sergide, Bulgaristan’dan Biliana Pavlova Bachvarova’nın, Fransa’dan Delphine Manet ve Pascale Nesson’un, Kosova’dan Arbana Hajredinaj’ın, Türkiye’den Melek Günbey Güler, Seran Tepeoğlu ve Yurdagül Işıl, KKTC’den Mümine Özdemirağ Yağlı, Sevcan Çerkez, Zühre Özkaraman, İpek Denizli Karagöz, Bedia Kale’nin ve ülken duayen duayen sanatçılarından Nilgün Güney’in eserleri yer alıyor.