Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Gençlik Örgütü tarafından 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinden organize edilen “Kadın ve Toplum Semineri” gerçekleştirildi.

Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, seminerde konuşmacılar, Uzman Psikolog Meryem Karaaziz, “KKTC’deki Kadına Yönelik Eş Şiddeti ve Yaygınlığı”;DAÜ Araştırma Görevlisi Eda Karasaç, “Kadın Hakları”; Psikolog Bade Yaya ve Psikolog Berzah Güneş “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık” ve Gazeteci Hüseyin Yalyalı da “8 Mart Emekçi Kadınlar Günü ve Tarihteki Önemi” konulu sunum yaptılar.

ÇAKICI

Seminerin açılışında konuşan TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, KKTC’de çalışma hayatında, ekonomik ve sosyal hayatta ve politikada kadın haklarının geri planda kaldığını, kadına yönelik şiddetin yaygın olduğunu belirtti.

“Bugün KKTC’de ki bilimsel çalışmalar, 3 kadından birinin cinsel istismara, 10 kadından 8’inin de hayatı boyunca en az bir kez fiziksel istismara uğradığını göstermektedir” diyen Mehmet Çakıcı, kadın erkek eşitsizliğini önlemeye yönelik politikalar hala daha geliştirilemediğini söyledi.

Şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin en erken zamanda hayata geçirilmesi gerektiği, eğitim ve önleme programlarının halk sağlığı politikaları bağlamında geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, TKP Yeni Güçler olarak iktidara gelerek, cinsiyet eşitliğini gerçek anlamda hayata geçirmeyi, bu anlamda gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı hedeflediklerini kaydetti.