“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Çalıştayı'na DAÜ katkısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) katkıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu çalıştay gerçekleştirilecek. 16 Mart 2017 tarihinde saat 10:00’da Girne Vuni Palace Hotel’de düzenlenecek olan açılış töreni ile başlayacak olan çalıştayda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için bir eylem planın oluşturulması hedefleniyor.

DAÜ-KAEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’in moderatörlüğünü gerçekleştireceği çalıştayda, KAEM Yönetim Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan, Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel ve Merkez Araştırma Görevlisi Bilcan Bladanlı da yer alacak. Söz konusu çalıştayda Yasal Düzenlemeler, Farkındalık, Koruyucu ve Önleyici Hizmetler, Kurumlar Arası İşbirliği, Rehabilitasyon Süreci konuları üzerinde durulacak. Çalıştay sonucunda oluşturulacak olan eylem planının kısa vadeli ve uzun vadeli çözümler için etkin rol oynaması ve bu mücadele yolunda önemli bir yol gösterici olması planlanıyor. Söz konusu çalıştay 17 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek.