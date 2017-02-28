“Kadınca Esintiler IX” karma sergisi 8 Mart’ta açılacak
Girne Akdeniz Lions Kulübü tarafından düzenlenen “Kadınca Esintiler IX” karma resim sergisi, 8 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da Lefkoşa AKM’de izlenime açılıyor.
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Girne Akdeniz Lions Kulübü tarafından düzenlenen “Kadınca Esintiler IX” karma resim sergisi, 8 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da Lefkoşa AKM’de izlenime açılıyor.
Açılışını Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’ın yapacağı sergi, 11 Mart Cumartesi güne kadar gezilebilecek.
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