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  3. “Kadınca Esintiler IX” karma sergisi 8 Mart’ta açılacak
“Kadınca Esintiler IX” karma sergisi 8 Mart’ta açılacak

“Kadınca Esintiler IX” karma sergisi 8 Mart’ta açılacak

Girne Akdeniz Lions Kulübü tarafından düzenlenen “Kadınca Esintiler IX” karma resim sergisi, 8 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da Lefkoşa AKM’de izlenime açılıyor.

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Girne Akdeniz Lions Kulübü tarafından düzenlenen “Kadınca Esintiler IX” karma resim sergisi, 8 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da Lefkoşa AKM’de izlenime açılıyor.

Açılışını Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’ın yapacağı sergi, 11 Mart Cumartesi güne kadar gezilebilecek.

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