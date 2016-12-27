Kadınlar Birliği’nden çocuk onkolojiye bin TL bağış

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa merkez yönetim kurulu, yeni yıl öncesi Lefkoşa Onkoloji Hastanesi çocuk bölümüne bin TL bağışta bulundu.

Gülten Feridun başkanlığında çocuk bölümünü ziyaret eden Kadınlar Birliği Lefkoşa merkez yönetim kurulu, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Bağışın, özellikle Nefes Demirpençe isimli çocuğun Almanya'daki tedavisinde kullanılacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, yeni yıl arifesinde Halepli çocuklar için de Kızılay’ın Vakıflar Bankası’nda açtığı hesap aracılığıyla bin Türk lirası bağışta bulundu.