Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verildi

Tuğçe Ülkü Aydın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk kadının hak ettiği yerde olması için Cumhurbaşkanı olarak elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirterek, ancak bunun için asıl gayreti kadınların göstermesi gerektiğini, kadınların kendi hak ve davalarına sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi.

Yoğun ilgi gösterilen resepsiyonda, konukları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı birlikte karşıladı ve kadınların gününü kutladı.

"Kadın Birlikte Güçlüdür” mesajıyla gerçekleştirilen resepsiyona, çok sayıda kadının yanış sıra, Kıbrıs'taki yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

AKINCI

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Kadınlar gününü kutladı.

“Kıbrıs bir ada mıdır, cennetten bir parça mıdır” şarkısının sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün sonsuzluğa, cennete uğurlanan Kamran Aziz’in hatırası önünde saygıyla eğildiğini, O’nun arkasında güzel şeyler bıraktığını söyledi.

Toplumsal eşitlik, kadın erkek eşitliğine adalet kavramının yaratılmasının uğraş istediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, kadınların emek kavgasının çok eskilerden bu yana devam ettiğine değindi.

“Kadın birlikte güçlüdür” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kadınların mücadelesinde erkeklerin soyutlanmaması gerektiğini, kadınların mücadelesine inanan erkeklere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Böylesi günlerin mücadelenin ileriye taşınması için önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, barışın en çok değerini bilen kesimin analar, kadınlar olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta yaşanan barış çabalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “gelecek mücadelesinden, kalıcı barıştan vazgeçmedik. Ancak her ne pahasına olursa olsun da bir çözüm olsundan da yana değiliz ” dedi.

Müzakerelerin başarısının sadece kendilerine bağlı olmadığına, kendilerine anlayış gösterecek muhataplara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerde gelinen son durum hakkında kadınlara bilgi verdi.

Karşı tarafın, Kıbrıs Türk tarafını kendi iradesi olmayan bir toplum gibi göstermeye çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türklerinin gerektiğinde kendi başına adım atabildiğini vurguladı.

Kıbrıs Türklerini 1974 öncesinde yaşananları, yaşamayacağı bir geleceğe taşımak için uğraş verdiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için çalıştıklarını, karşı tarafın bir hata yaptığını, yaptıkları hatayı düzeltmeleri halinde, ertesi gün masaya geri dönebileceğini söyledi.

“KKTC’de evimizin içini düzelterek yola devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin devletimiz olduğunu ve onu her geçen gün daha ileriye götürmenin başta hükümetler olmak üzere herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türklere, eşitlik, güvenlik, sürdürülebilir barışın çok görülmemesi halinde, bir anlaşmaya varılabileceğini sözlerine ekledi.

MERAL AKINCI

Meral Akıncı da, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı bir dünyada Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sözlerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

8 Mart’ın önemine ve kadın haklarının desteklenmesinin önemine değinen Meral Akıncı, erkeklerin de kadın haklarını desteklemesini istedi.

Kadınlardın bağımsızlık ve özgürlüğünü istediklerini ifade eden Akıncı, “hep birlikte bir bütünüz, birlikte var olacağız” dedi.