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Kadınlar Günü’nde Sessiz Kitap Okuma Etkinliği gerçekleştirilecek

Kadınlar Günü’nde Sessiz Kitap Okuma Etkinliği gerçekleştirilecek

Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sessiz kitap okuna etkinliği gerçekleştirecek.

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Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sessiz kitap okuna etkinliği gerçekleştirecek.

Etkinlik 8 Mart’ta saat 14.00’te Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Kadın hakları ile kadının iş ve sosyal hayatta engellenmesine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinliğin ardından hastanelere verilmek üzere kitap bağışı kampanyası başlatılacak.

Mağusa Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada, kadın hakları ve kadının toplumdaki yerinin  dünyada istenilen noktaya gelemediğine vurgu yapılarak,  Dünya Kadınlar Günü’nün aslında kadının sosyal-kültürel kişiliğinin bastırılması, önemsenmemesi, bundan dolayı sosyal yaşam içinde farketmeden büyüyen bir eksikliğin dışa vurumu ve haykırışı olduğu vurgulandı.

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