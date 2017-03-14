Kadınlar Konseyi'ni 'kadınsız' tanıttılar

Bir süredir kadınların kamusal yaşama katılımı konusunda bazı açılımların işaretini veren Kraliyet yönetimi kadın sorunlarının tartışılacağı bir konsey oluşturdu ama Kassım Kadınlar Konseyi kuruluş toplantısı fotoğraflarında sadece 13 erkek görülüyor.

KADINLAR BAŞKA ODADA TOPLANARAK, ETKİNLİĞE VİDEODAN KATILDI

BBC Türkçe'nin haberine göre, bir başka odada kadınlar da vardı ve video bağlantısıyla toplantıya bağlanmıştı. Ama toplantının kamuya yansıyan yüzü yine erkekler oldu. Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen toplantıdan sadece erkeklerin göründüğü fotoğraflar yayımlandı.

Sosyal medyada bu durum bir çokları tarafından yine milyonlara yayılan bir başka fotoğrafla kıyaslandı: ABD Başkanı Donald Trump'un ocak ayında çevresindeki erkek danışmanları ile birlikte kürtaj yasasını imzaladığı fotoğraftı bu.

Suudi yönetiminin yeni oluşturduğu Kadınlar Konseyi Kassım vilayetinin valisi Prens Faysal bin Mişal'in girişimiyle kuruldu. Prens Faysal bin Mişal böylesi bir platformun ülkedeki ilk örneğini oluşturmaktan gurur duyduğunu

söyledi: "Kassım vilayetinde biz kadınları erkeklerin kardeşleri olarak görüyoruz ve kadınlar ile genç kızların çalışma hayatına katılımı için daha çok imkan yaratmaktan gurur duyuyoruz."

KADINLAR KONSEYİ BAŞKANI KADININ FOTOĞRAFI YOK

Prens Faysal konuşmasında kadınların toplumun yarısını oluşturduğunu da söylediyse de fotoğraflardan bu sonucu çıkarmak kolay görünmüyordu. Kadınlar Konseyi'ne aslında fotoğrafta olmayan bir kadın, Prensin eşi Prenses Abir bint Salman başkanlık ediyor.