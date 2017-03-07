“Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu” sohbet toplantısı düzenleniyor
Demokrat Parti (DP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın yalnıza erkeklerin katılımıyla “Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu?” başlıklı sohbet toplantısı düzenliyor.
A+A-
Demokrat Parti (DP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın yalnıza erkeklerin katılımıyla “Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu?” başlıklı sohbet toplantısı düzenliyor.
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı da katılacağı toplantı saat 19.00’da DP Genel Merkezi’nde yapılacak.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.