Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. “Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu” sohbet toplantısı düzenleniyor
“Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu” sohbet toplantısı düzenleniyor

“Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu” sohbet toplantısı düzenleniyor

Demokrat Parti (DP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın yalnıza erkeklerin katılımıyla “Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu?” başlıklı sohbet toplantısı düzenliyor.

A+A-

Demokrat Parti (DP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın yalnıza erkeklerin katılımıyla “Kadınsız Bir Dünya Nasıl Olurdu?” başlıklı sohbet toplantısı düzenliyor.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı da katılacağı toplantı saat 19.00’da DP Genel Merkezi’nde yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.