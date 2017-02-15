Kadis: “Okullarda hali hazırda ENOSİS plebisitine değinilmektedir”

Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis, “Kıbrıs tarihinin okullarda öğretilmesi çerçevesinde, Enosis Plebisitine bugün hali hazırda tarihi bir olay olarak atıfta bulunulmakta olduğunu” söyledi.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Kadis açıklamasında, 1 Nisan yıldönümü ile Ekim kutlamaları kapsamında da Enosis Plebisitine tarihsel bir gönderme yapıldığını ve bunun AKEL’in önerisiyle, orta dereceli devlet okullarının işleyiş tüzüğüne geçtiğini ifade etti.

Bu önerinin Eğitim ve Kültür Bakanlığından gelmediğini söyleyen Kadis, bu değişiklik önerisinin bir partiden geldiğini ve diğer partiler tarafından da desteklendiğini söyledi.

Ancak kendilerinin bu tarihi olaya hali hazırda okullarda değinildiğini düşündüklerini dile getiren Kostas Kadis, Meclisin kararıyla geçen bir karara birkaç dakika değinmekle çarpıcı veya farklı bir şey olacağını düşünmediklerini, öte yandan her halükarda bu karara saygı duyulduğunu belirtti.

Gazeteye göre konuyla ilgili bir soruya yanıtında ise, Enosis Plebisitine tarihi bir olay olarak atıfta bulunmayı sürdüreceklerini dile getiren Kadis, “çünkü Bakanlığın şu veya bu şekilde, 1 Nisan ve Ekim kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, buna atıfta bulunulacağını düşündüğünü” sözlerine ekledi.