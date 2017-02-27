Kadroya alınmayan Martin Linnes, Florya'yı terk etti
Linnes'in yerine Carole'ün forma giymesi bekleniyor
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan derbi maçının kadrosuna Igor Tudor tarafından alınmayan Norveçli futbolcu Martin Linnes Florya Metin Oktay tesislerinden ayrıldı.
Teknik Direktör Igor Tudor'un sol bekte bugün Linnes'in yerine Carole'e görev vermesi bekleniyor.
Cavanda'da kadroya alınmadı
Galatasaray'da Cavanda'da Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edilmedi.
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